Con il turismo videoludico | la vacanza raddoppia - articolo

Conosco una persona che fa collezione di esperienze gastronomiche e va a degustare determinati cibi e vini nei luoghi che portano il loro nome: si vanta di aver mangiato il pane di Altamura ad Altamura, la caprese a Capri, di aver bevuto lo champagne nello champagne. Quella persona mi ha fatto venire in mente una moda di questi tempi, che consiste nel giocare ai videogame nei luoghi in cui sono ambientati. Pare che attualmente sia la massima aspirazione dei veri appassionati, che cercano di potenziare al massimo l'esperienza del game tourism, il turismo videoludico.Prima le due esperienze erano separate: con calma, in casa, si giocava, e si scoprivano le destinazioni della prossima vacanza, documentandosi sulle guide, tra un livello e l'altro: si esplorava l'Islanda in Tomb Raider piuttosto che Panama e l'Indonesia in Uncharted, e poi, ...

Agenzia_Ansa : Il #turismo è il settore più colpito dalla #pandemia: il 65% degli hotel e dei ristoranti rischia di chiudere entro… - SusannaCeccardi : ?? #Siena non è solo turismo. Siena non è solo una città con un glorioso passato. Siena, insieme a Firenze, Lucca e… - BenitoAtos : RT @Mao05422591: Il turismo sessuale italiano è ben strutturato in Thailandia, così come in Brasile, con tanto di seconde case , ( andare a… - paisemiu : Il Ninfeo delle fate: quando la storia si fonde con la leggenda - vicce63 : @Angelit92832011 @pierpi13 Dopo aver affossato il turismo in Sardegna con le sue dichiarazioni post prima fase, con… -

Ultime Notizie dalla rete : Con turismo La Regione Campania con il turismo - Regione informa Regione Campania Il Giro d'Italia passerà anche dalla provincia di Trapani

Una cronometro individuale, un arrivo in salita sull'Etna e due tappe miste caratterizzeranno la Grande Partenza dell’edizione 103 del Giro d’Italia, organizzato da RCS Sport / La Gazzetta dello Sport ...

Il messaggio del Papa per Ussita:

Il messaggio di Papa Francesco con la sua firma ed una scrittura ordinata e minuta saranno esposti per sempre nel centro di comunità che porta il suo nome, inaugurato oggi pomeriggio ad Ussita. «In oc ...

