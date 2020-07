“Colpiremo chiunque vogliamo”: Elon Musk scatena una rivolta online con battute sul rovesciamento di Evo Morales in Bolivia (Di domenica 26 luglio 2020) Elon Musk, CEO di Tesla e SpaceX, ha scatenato una tempesta su Twitter dopo aver suggerito di non avere obiezioni a svolgere operazioni di cambio di regime a beneficio della sua azienda. Ovviamente molti suggeriscono che Musk stesse facendo semplicemente dell’ironia “inopportuna” ma pur sempre ironia. Una valanga di commenti provocatori sono arrivati dopo che il miliardario uomo d’affari ha suggerito che un altro disegno di legge di stimolo del governo per aiutare a rilanciare l’economia dell’America “non sarebbe nel miglior interesse del popolo”. Un utente ha risposto: “Sai cosa non è nel miglior interesse delle persone? quando Il governo degli Stati Uniti organizza un colpo di stato contro Evo Morales in ... Leggi su databaseitalia

