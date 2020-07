Coldiretti: “Luglio senza turisti stranieri costa 3 miliardi di euro” (Di domenica 26 luglio 2020) ROMA – “Un mese di luglio senza stranieri in vacanza in Italia e’ costato piu’ di 3 miliardi al sistema turistico nazionale per le mancate spese nell’alloggio, nell’alimentazione, nei trasporti, divertimenti, shopping e souvenir”. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sugli effetti dell’obbligo di quarantena reso necessario dall’aggravarsi della situazione a livello mondiale con il record di 16 milioni di contagi e della diffidenza dei cittadini provenienti da Paesi dell’Unione Europea nonostante l’apertura delle frontiere. “Lo scorso anno in Italia- dice Coldiretti ci sono stati oltre 8 milioni di cittadini stranieri che hanno pernottato a luglio in Italia che quest’anno, con la diffusione del coronavirus, sono stati praticamente azzerati dalle preoccupazioni e dai vincoli resi necessari per affrontate l’emergenza coronavirus”. Leggi su dire

