Clima, livello record per le concentrazioni globali di CO₂ nonostante il lockdown: mai così alte da 3-5 milioni di anni [MAPPE] (Di domenica 26 luglio 2020) L’anidride carbonica (CO₂) è un gas serra ben noto, insieme al metano (CH₄), altro potente gas serra. I gas serra intrappolano il calore del sole nell’atmosfera terrestre, aumentando le temperature globali poiché il calore non riesce a sfuggire nell’atmosfera. In quest’analisi di Severe Weather Europe realizzata da Andrej Flis viene evidenziato come i livelli globali di CO₂ abbiano continuato ad aumentare, nonostante il lockdown a causa della pandemia di coronavirus che ha praticamente fermato quasi tutto il mondo. I grafici sui dati di GEOS-5 della NASA (vedi gallery scorrevole in alto) mostrano la concentrazione di CO₂ nel mondo per il 25 luglio. Nel 2020, i livelli globali di CO₂ hanno raggiunto un massimo ... Leggi su meteoweb.eu

Roby848484 : Giocare in Premier è il sogno di tutti i calciatori attualmente.. troppo alto il livello del prodotto e i soldi che… - hesurprenant : @acciodiangelo Penso che sia sullo stesso livello dell'ultima performance con history in quanto a clima di tristezza, se non di più - Claraaatl : RT @Tortugaecon: In Europa continua a mancare una visione unitaria L’Unione Europea non riesce ancora ad adottare una visione strategica s… - Tortugaecon : RT @MatteoGallone_: Con Saverio Spinella per @TortugaEcon su @HuffPostItalia abbiamo cercato di spiegare perché in Europa continua a mancar… - MatteoGallone_ : Con Saverio Spinella per @TortugaEcon su @HuffPostItalia abbiamo cercato di spiegare perché in Europa continua a ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Clima livello Clima, livello record per le concentrazioni globali di CO2 nonostante il lockdown: mai così alte da 3-5 ... Meteo Web Pokémon GO: sbloccata la Settimana del Drago al GO Fest 2020

Aumenterà la presenza di alcuni tipi di Pokémon di Tipo Drago:Exeggutor di Alola, Horsea, Dratini, Trapinch, Swablu, Bagon e, come aggiunge Niantic “se sarete fortunati, un Gible “o schiudere un Dein ...

Alla scoperta del Salento: geomorfologia e carsismo (seconda parte)

Seguirono fasi alterne di emersione e sommersione, dipendenti dall’alternanza tra il clima arido dell’Oligocene (37-26 milioni ... trattenuta nella estesa coltre di ghiacci, abbassava il livello degli ...

Aumenterà la presenza di alcuni tipi di Pokémon di Tipo Drago:Exeggutor di Alola, Horsea, Dratini, Trapinch, Swablu, Bagon e, come aggiunge Niantic “se sarete fortunati, un Gible “o schiudere un Dein ...Seguirono fasi alterne di emersione e sommersione, dipendenti dall’alternanza tra il clima arido dell’Oligocene (37-26 milioni ... trattenuta nella estesa coltre di ghiacci, abbassava il livello degli ...