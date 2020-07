Claudia Ruggeri Instagram, sfilata sensuale in bikini in riva al mare: «Arte allo stato puro!» (Di domenica 26 luglio 2020) L’affascinante Claudia Ruggeri si è trasformata in una modella e ha improvvisato per i suoi followers su Instagram una sfilata in bikini. Il breve filmato postato sul suo profilo social ha fatto letteralmente impazzire i suoi ammiratori, i quali hanno invaso il post di like e commenti. La passeggiata sensuale in riva al mare di Miss Claudia non verrà dimenticata tanto facilmente. Il suo fisico perfetto ogni volta non passa mai inosservato. Davanti a tanta meraviglia, la fantasia dei suoi ammiratori ha raggiunto dei livelli inimmaginabili. Non c’è nulla da fare, tutti aspettano con ansia le nuove puntate di Avanti un altro, per poterla ammirare attraverso il piccolo schermo ogni ... Leggi su urbanpost

ghegola : RT @Mercurimc: E quindi e quasi quasi mi misi in viaggio e col baleno che salva l'odore mi chiusi nella pelle. Claudia Ruggeri #buonase… - AnnaRDelorenzo : RT @Mercurimc: E quindi e quasi quasi mi misi in viaggio e col baleno che salva l'odore mi chiusi nella pelle. Claudia Ruggeri #buonase… - crociangelini : RT @Mercurimc: E quindi e quasi quasi mi misi in viaggio e col baleno che salva l'odore mi chiusi nella pelle. Claudia Ruggeri #buonase… - OriettaVisani : RT @Mercurimc: E quindi e quasi quasi mi misi in viaggio e col baleno che salva l'odore mi chiusi nella pelle. Claudia Ruggeri #buonase… - zanzibardy : RT @Mercurimc: E quindi e quasi quasi mi misi in viaggio e col baleno che salva l'odore mi chiusi nella pelle. Claudia Ruggeri #buonase… -

Ultime Notizie dalla rete : Claudia Ruggeri Claudia Ruggeri, alziamo le mani. Il top millimetrico cede su ‘troppa roba’ TuttiVip Claudia Ruggeri Instagram, sfilata sensuale in bikini in riva al mare: «Arte allo stato puro!»

L’affascinante Claudia Ruggeri si è trasformata in una modella e ha improvvisato per i suoi followers su Instagram una sfilata in bikini. Il breve filmato postato sul suo profilo social ha fatto lette ...

Miss Claudia sfila in costume sulla spiaggia: il video infiamma i social

Miss Claudia sfila in costume sulla spiaggia: il video infiamma i followers della splendida showgirl. Miss Claudia, il video su Instagram fa impazzire i followers: la sfilata in costume sulla spiaggia ...

L’affascinante Claudia Ruggeri si è trasformata in una modella e ha improvvisato per i suoi followers su Instagram una sfilata in bikini. Il breve filmato postato sul suo profilo social ha fatto lette ...Miss Claudia sfila in costume sulla spiaggia: il video infiamma i followers della splendida showgirl. Miss Claudia, il video su Instagram fa impazzire i followers: la sfilata in costume sulla spiaggia ...