Cina, ottimo esordio dello Shenzhen di Donadoni: 3-0 al Guangzhou (Di domenica 26 luglio 2020) esordio stagionale migliore non poteva esserci per lo Shenzhen di Roberto Donadoni. Il campionato cinese di calcio è tornato in campo e la formazione guidata dall’ex Ct azzurro è partita nel migliore dei modi, vincendo per 3-0 contro lo Guangzhou R&F. Dopo un autogol di Li Songyi al 29′, lo Shenzhen si è assicurato il successo nella ripresa, grazie ai due rigori trasformati da Preciado (63′) e Gao Lin (69′). Leggi su sportface

sportface2016 : #Calcio | #Cina, inizia bene lo #Shenzhen di Roberto #Donadoni: 3-0 al Guangzhou - Gianni98924083 : @CarloCalenda @Azione_it Un ottima analisi quella del generale trasparente ed esente da parzialità fatta da chi sa… - RobertoGambero : @Xiaomei33571935 Sai, la Cina è un grande paese con tradizioni millenarie. È controproducente esaltarlo sminuendo g… - ROBERTI11701691 : @LegaSalvini Ottimo acquisto, made in Cina. - Marko_Morandi : RT @Vickiegogreen: Ottimo video che si rivolge ai vari attivisti #gretathunberg misteriosamente spariti quando c'è da chiamare la #Cina a r… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina ottimo Cina, ottimo esordio dello Shenzhen di Donadoni: 3-0 al Guangzhou Sportface.it Ma dove è «nato» il coronavirus, e quando?

Dove ha avuto origine, e quando, il virus Sars-CoV-2, all’origine della pandemia di Covid-19? La domanda riaffiora dopo l’intervista a Science di Shi Zhengli, la 56 enne virologa specializzata nello s ...

I DATI SUL CONTAGIO

Accelera la pandemia da coronavirus nel mondo. Sono ormai più di 15.700 i casi confermati, di cui un terzo esplosi nel solo mese di luglio. Solo venerdì i nuovi contagi sono stati quasi 285 mila (284.

Dove ha avuto origine, e quando, il virus Sars-CoV-2, all’origine della pandemia di Covid-19? La domanda riaffiora dopo l’intervista a Science di Shi Zhengli, la 56 enne virologa specializzata nello s ...Accelera la pandemia da coronavirus nel mondo. Sono ormai più di 15.700 i casi confermati, di cui un terzo esplosi nel solo mese di luglio. Solo venerdì i nuovi contagi sono stati quasi 285 mila (284.