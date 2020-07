Ciclismo, anche Nizzolo punta alla Sanremo. "Approccio diverso per arrivare pronti" (Di domenica 26 luglio 2020) I ciclisti in questa fase sono come motori ruggenti in attesa di scatenare cavalli. La voglia di tornare a correre è tanta, ma anche affiancata dalle tante incognite a livello di preparazione e ... Leggi su quotidiano

Bologna, 26 luglio 2020 - I ciclisti in questa fase sono come motori ruggenti in attesa di scatenare cavalli. La voglia di tornare a correre è tanta, ma anche affiancata dalle tante incognite a livell ...

Taglio del nastro per le trincee del monte Peller

Rimesse a nuovo dalla Scuola Ciclismo Fuoristrada Val di Non e Val di Sole. Sport, cultura e storia per 20 giovani Nuova vita per le trincee della Prima Guerra Mondiale del monte Peller. Grazie alla S ...

