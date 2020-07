Chiara Ferragni asfalta Fedez che rimane senza parole (Di domenica 26 luglio 2020) Siparietto su TokTok dei Ferragnez mentre vanno in Sardegna: un video che ha fatto impazzire i fan: Chiara ironica colpisce e Fedez rimane basito I Ferragnez continuano a condividere su Instagram gli attimi più importanti delle loro giornate divise tra lavoro, vacanze e blitz nelle tradizioni. Scatti e video delle bellezze dei luoghi che visitano ma anche gag divertenti ed ironici con la coppia che si mette spessoArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

FranAltomare : Quindi Chiara Ferragni che fa divulgazione su Instagram dagli Uffizi è una privilegiata viziata. Quelle che invece… - LaStampa : Firenze, “effetto Chiara Ferragni” agli Uffizi: boom di visitatori, +27 per cento di giovani - VittorioSgarbi : L’arte è per tutti. Mi auguro che Chiara Ferragni vada in ogni luogo. - maicnagioia : @______Angelica_ È stata più sobria Chiara Ferragni ai suoi 30 anni ... - noichequi : Fabio Volo e la filosofia, Chiara Ferragni e l’arte: le migliori storie del pop italiano - OggieDomani -