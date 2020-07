Chi è Jeanne Baret, l’esploratrice che ha scoperto il Bougainvillea (Di lunedì 27 luglio 2020) Google dedica oggi un bellissimo doodle animato a Jeanne Baret, esploratrice francese, nel giorno del 280° anniversario della sua nascita. Jeanne Baret è stata la prima donna a circumnavigare la terra: per partecipare alla spedizione si travestì da uomo facendosi chiamare Jean Baret, in quanto le leggi francesi dell’epoca vietavano alle donne di entrare nelle navi della marina. Pur di partecipare alla spedizione, si arruolò come valletto ed assistente del naturalista Philibert Commerson, con cui lavorava da molti anni. Esperta botanica grazie alla educazione rurale ricevuta nella sua infanzia, durante la spedizione raccolse oltre 6.000 esemplari di piante. Fu proprio lei a scoprire il Bougainvillea in Brasile ed esportarlo in Europa. Proprio nel ... Leggi su meteoweb.eu

