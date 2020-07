Chi è Jacob Elordi? Biografia, carriera e vita privata dell’attore (Di domenica 26 luglio 2020) Ecco chi è Jacob Elordi, l’attore australiano famoso soprattutto per aver recitato in The Kissing Booth e Euphoria Jacob Elordi è un noto attore australiano nato il 26 giugno 1997 in Australia. In Italia è soprattutto noto per il ruolo di Noah Flynn nel film di Netflix The Kissing Booth e per aver recitato nella nella serie televisiva Euphoria con il ruolo di Nate Jacobs. L’attore ha frequentato il St. Joseph’s College, nel Queensland, in Australia. Elordi ha recitato in diversi film e serie Tv, nel 2017 lo abbiamo visto nei Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar. Nel 2018 ha recittato nel film Netflix The Kissing Booth, con il quale ha conquistato non poca visibilità e fama, nello stesso anno lo ... Leggi su nonsolo.tv

