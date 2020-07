Chi è Hisham Saleh Al Hamad Al Mana, il nuovo (salvo imprevisti) proprietario del Parma (Di domenica 26 luglio 2020) Il Parma è finalmente vicino a una svolta. L'imprenditore Hisham Saleh Al Hamad Al Mana acquisterà inizialmente il 51% della società per 63 milioni di euro da versare in cinque anni, e in questo arco di tempo completerà l'operazione diventando unico proprietario. L'accordo sarà messo nero su bianco al termine del campionato, dunque tra una settiMana esatta, e segnerà un nuovo punto di partenza per un club che ha sofferto molto negli anni passati, specialmente con repentini e insicuri cambi di... Leggi su 90min

AmrFekry26 : RT @zazoomblog: Chi è Hisham Saleh Al Hamad Al Mana lo sceicco nuovo proprietario del Parma? - #Hisham #Saleh #Hamad #sceicco #nuovo http… - zazoomblog : Chi è Hisham Saleh Al Hamad Al Mana lo sceicco nuovo proprietario del Parma? - #Hisham #Saleh #Hamad #sceicco… - infoitsport : Hisham Al Mana, dal Qatar al Parma: chi è l'imprenditore che diventerà presidente - Affaritaliani : Gli sceicchi sbarcano in serie A Il Qatar mette le mani sul Parma - Affaritaliani : Parma a Hisham Al Mana: chi è l'imprenditore del Qatar che fa gol in serie A -