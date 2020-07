Chelsea, Lampard ringrazia Pedro: “Ha giocato la sua ultima partita” (Di domenica 26 luglio 2020) Dopo l’ultima gara di Premier League contro il Wolverhampton, Frank Lampard ha ringraziato Pedro confermando che lascerà il Chelsea: “Voglio parlare di Pedro perché ha giocato la sua ultima partita per il club e i ragazzi lo hanno praticamente osannato nello spogliatoio e giustamente, a causa della carriera che ha avuto in generale e della carriera che ha avuto in questo club. L’impatto che ha avuto qui è stato enorme. Voglio ringraziare Pedro e gli auguro ogni bene. Sarà qui per le ultime gare ma un grande giocatore per il club se ne va e lo spirito che ho visto in lui è qualcosa di molto speciale”. Pedro dunque ... Leggi su sportface

