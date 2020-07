Chelsea, Giroud sarebbe rimasto per l’amicizia tra la moglie e la dirigente Granovskaia (Di domenica 26 luglio 2020) Olivier Giroud è rimasto al Chelsea, nonostante il momento di crisi che e le voci che lo vedevano in partenza. Infatti, lo scorso gennaio l’attaccante francese sembrava intenzionato a lasciare i blues per approdare in Italia, all’Inter o alla Lazio. I rumors però sono stati smentiti dallo stesso calciatore, che alla fine ha deciso di rimanere a Londra. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la ragione della permanenza al Chelsea sarebbe da ricercare prevalentemente nell’amicizia tra la moglie di Giroud e Marina Granovskaia, dirigente dei blues che controlla ogni vicenda del club: dalle finanze al mercato. La moglie di Giroud avrebbe fatto pressioni sul marito proprio su ... Leggi su sportface

