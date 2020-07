Cerboli, svolta green dell’isolotto elbano: fu centro dell’inchiesta sugli speculatori, ora l’ha comprato un giovane ambientalista tedesco (Di domenica 26 luglio 2020) Tra i sogni irrealizzabili più diffusi c’è, da sempre, quello di avere un’isola tutta per sé. Ci sono quelli che pensano così di realizzare il senso della libertà assoluta, altri quello di riservarsi un angolo di paradiso da destinare ad una solitudine infinita e alcuni che vedono, invece, concretizzarsi la possibilità di un business vacanziero esclusivo e di lusso. Per un giovane tedesco di 31 anni, Nasim Bitzer, appassionato di birdwatching e balene, il sogno è diventato realtà perché ha acquistato, a fine maggio, le quote della società J.Livingston, proprietaria dell’isola di Cerboli, quattro ettari di macchia mediterranea nel mare che separa Piombino dall’isola d’Elba inserita nei confini del Parco Nazionale dell’Arcipelago ... Leggi su ilfattoquotidiano

La motonave Ivy perse 5 anni fa 56 ecoballe vicino all’isola di Cerboli, sono state recuperare 16 in vari ... che ha bloccato per mesi le operazioni di recupero c’è la svolta"dice il portavoce ...

PIOMBINO. È nel segno della tempestività la rinnovata azione per disinnescare la bomba ecologica innescata dal cargo Ivy il 23 luglio 2015: 63mila chili di plastiche eterogenee di combustibile solido ...

