Centro Meteo Europeo, ecco l’ESTATE che si tramuterà in INCUBO (Di domenica 26 luglio 2020) Abbiamo redatto la seguente analisi Meteo climatica, con l’ausilio delle mappe ECMWF Extended. TEMPERATURA Per tutto il periodo di previsione si prospettano temperature superiori alla media di riferimento. La fase più anomala, con le temperature più elevate, dovrebbe concentrarsi tra la fine di luglio e primi giorni di agosto. Nel seguito l’anomalia climatica dovrebbe attenuarsi. Ma ciò sarà da confermare. Notiamo che la differenza dalla media sarà costante praticamente su tutta Italia, con valori che nelle aree continentali saranno di circa, ma anche oltre, i +2° centigradi sopra la norma. Anche con l’inizio di settembre ci dovrebbero essere temperature superiori alla media. Notiamo che nelle coste soprattutto Centro-meridionali italiane e delle isole maggiori, la ... Leggi su meteogiornale

La subsidenza impressa dall'aumento dei geopotenziali, unita al crescente afflusso di torride correnti di origine sahariana, determinerà condizioni di tempo stabile e ampiamente ... SOLLEONE AL CENTRO ...

