Caterina Balivo e le sorelle, bellissime al compleanno del piccolo Domenico fanno una previsione (Foto) (Di domenica 26 luglio 2020) Un luglio pieno di vacanze e festeggiamenti per Caterina Balivo e le sue sorelle (Foto). Dopo il matrimonio di Sarah nella splendida Sicilia, la conduttrice ha festeggiato il compleanno del nipote, il piccolo Domenico che ha appena compiuto 4 anni ed è il figlio di sua sorella Francesca. Con le vacanze a Favignana della famiglia Balivo abbiamo conosciuto sui social un po’ tutti. Caterina Balivo tra un post e una storia su Instagram mostra un bel po’ della sua vita, conosciamo Cora, vediamo poco Guido Alberto ma il suo caratterino salta fuori dai tanti racconti della sua mamma. C’è ovviamente Guido Maria Brera, anche lui appare poco ma la sua presenza si avverte. Poi c’è la ... Leggi su ultimenotizieflash

