Catania, con il concordato il nuovo corso è cristallizzato (Di domenica 26 luglio 2020) Sarà una settimana piena di impegni, quella che scatta domani, per i dirigenti del Calcio Catania che devono accelerare per addivenire all’iscrizione al campionato 2020/21 di serie C del club di via Magenta. E’ come una finale playoff quella che la nuova governance "titolata" del Calcio Catania dovrà affrontare dovendo in pochi giorni interloquire con la Figc, trovare soldi, nuovi soci e conquistare ancora di più fiducia del popolo rossazzurro. Una parte di esso infatti si fida della Sigi altri ancora aspettano i prossimi eventi per emettere un giudizio definitivo sulla nuova gestione del Calcio Catania.IL concordatocaption id="attachment 222047" align="alignnone" width="700" Torre del Grifo Catania/captionIn merito alla parte dirigenziale già lunedì o ... Leggi su itasportpress

matteosalvinimi : Aggredire un uomo di 72 anni alle spalle, prenderlo a calci con inaudita violenza, schiacciargli il volto con il pi… - Simona06490317 : RT @Karina57040999: Condivido un messaggio disperato,arrivato da una signora malata, che ha chiesto un po aiuto a tutti fb, mah,non ha otte… - Rosso99739161 : RT @adozioneanimali: (Catania) CUCCIOLO DENVER TAGLIA PICCOLA IN REGALO meticcia , Cane Maschio: Denver e’ un bellissimo cucciolo maschiett… - anastasiamadam : RT @Karina57040999: Condivido un messaggio disperato,arrivato da una signora malata, che ha chiesto un po aiuto a tutti fb, mah,non ha otte… - cerco_lavoro : Offerte Lavoro Distributore di volantini porta a porta: L'azienda Catania al lavoro società cooperativa cerca 3 add… -