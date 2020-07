Catalfo: 'Possibile proroga del bonus di 600 euro per i settori del turismo e dello spettacolo' | E sullo smart working: 'Opportunità, ma ... (Di domenica 26 luglio 2020) Il prolungamento del bonus da 600 euro per 'alcuni settori, come spettacolo e turismo', molto colpiti dalla crisi legata al coronavirus, 'è ipotizzabile'. Lo ha detto il ministro del Lavoro Nunzia ... Leggi su tgcom24.mediaset

UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Catalfo: 'Possibile proroga 600 euro per settori turismo e spettacolo' #turismo - fisco24_info : Made in Italy, Di Maio annuncia il ritorno delle fiere a settembre: La ministra del Lavoro Catalfo dice sì a una po… - zazoomblog : Catalfo: Possibile proroga 600 euro per settori turismo e spettacolo - #Catalfo: #Possibile #proroga #settori - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Catalfo: 'Possibile proroga 600 euro per settori turismo e spettacolo' #turismo - liberaevivi : Catalfo: 'Possibile proroga 600 euro per settori turismo e spettacolo' ASSASSINI E PER GLI INVALIDI CIVILI NIENTE M… -