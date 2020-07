Cassia, badante organizza rapina a casa dei suoi assistiti (Di domenica 26 luglio 2020) Ha approfittato della sua mansione di badante notturna, presso la casa di due coniugi settantacinquenni, entrambi con problemi di salute, ricoprendo il ruolo di mandante e basista, segnalando a suo fratello quando entrare in casa per poi rubare 2000 euro in contanti. I fatti risalgono al mese di gennaio scorso, quando la donna, una cinquantaseienne romana ha indicato al fratello, di quarantaquattro anni, tramite ripetuti contatti telefonici, il momento opportuno per entrare in azione e asportare il denaro contante. Quando è entrato in casa parlava con cadenza dell’est Europa, ha simulato un’aggressione alla sorella complice e tenendola sotto minaccia di una pistola, ha costretto i due anziani ad indicare dove erano custoditi i loro risparmi. Dopo il primo intervento, il sopralluogo e i rilievi ... Leggi su ilcorrieredellacitta

