Caso Fontana, il M5S lombardo: “Pronti a presentare la mozione di sfiducia al governatore” (Di domenica 26 luglio 2020) Già lo tenevano nel mirino da mesi, oltretutto, dopo esser stati ‘graziati’ da Italia Viva (in cambio della proposta Bellanova), che ha salvato il ministro Bonafede dall’addio al governo, ora – come da loro stile – sono pronti a far fuoco su qualunque cosa si muova. Oltretutto, assodato finalmente l’arrivo dei fondi del Recovery, ciascuna regione si sta ‘organizzando’ per quella che forse s’illudono sia l’ennesima ‘allegra gestione’. Ma ne parleremo. Tornando ai fatti, stamane, puntuale, a cavallo della vicenda Fontana (nella foto, che dovrà spiegare sui tentativi di bonifici al cognato), il M5s ha fatto subito sapere che è pronto a presentare la mozione di sfiducia al presidente Fontana”. Come ha riferito ... Leggi su italiasera

