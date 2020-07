Caserma Piacenza, il carabiniere Montella si vantava: “Sono tutti sotto di me” (Di domenica 26 luglio 2020) Anche l’appuntato Giuseppe “Peppe” Montella, presunto leader della banda criminale in divisa che ha portato al sequestro della Caserma Levante dei Carabinieri di Piacenza, ha concluso il primo interrogatorio. Il suo legale, l’avvocato Emanuele Solari, ha parlato di “errori commessi per ingenuità, per vanità”. I risultati delle indagini però dipingono un quadro più sconcertante. Lo scorso gennaio, uno dei pusher del giro di Montella e colleghi, ha descritto le manie di grandezza dell’appuntato: “Principalmente parlavo con Montella, il quale mi diceva che comunque tutti gli altri carabinieri della stazione erano ‘sotto la sua cappella’, compreso il comandante”. Secondo la ... Leggi su thesocialpost

