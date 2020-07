Carmine Montano torna a vestire la maglia del Durazzano (Di domenica 26 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDurazzano (Bn) – La roccia torna a Durazzano. Carmine Montano sarà uno dei guerrieri nel prossimo campionato di Seconda Categoria. Le qualità umane del ragazzo hanno lasciato un ottimo ricordo nell’ambiente durazzanese, senza dimenticare le doti tecniche di un centrocampista che in campo non si risparmia mai. Definire importante questa operazione di calciomercato è riduttivo, quando sai che di fronte hai una persona seria e di grande spessore umano. I risultati, certo, sono importanti nella vita, ma in queste categorie il rapporto umano assume un valore ineguagliabile rispetto ai numeri. “Durazzano è rimasta sempre nel mio cuore – esclama Montano – per tanti motivi. In questi ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Carmine Montano Carmine Montano torna a vestire la maglia del Durazzano anteprima24.it Lavori alla condotta del Faraone, Bonavitacola: «Opera essenziale. E’ Salerno – Reggio Calabria dell’acqua»

Per l’adduttrice principale del Faraone, che necessita da tempo di interventi di ripristino, ci sono 4,5 milioni di euro. Sarà il primo passo per affrontare l’ammodernamento del sistema di approvvigio ...

Per l’adduttrice principale del Faraone, che necessita da tempo di interventi di ripristino, ci sono 4,5 milioni di euro. Sarà il primo passo per affrontare l’ammodernamento del sistema di approvvigio ...