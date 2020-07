Carabinieri Piacenza, l’avvocato di Montella è stato candidato con Forza Nuova (Di domenica 26 luglio 2020) Giuseppe Montella – considerato il leader dei Carabinieri di Piacenza accusati di svariati reati, tra cui tortura, spaccio di droga ed estorsione – ha scelto come proprio avvocato Emanuele Solari. Per chi frequenta il Tribunale piacentino, quello di Solari non è un nome qualunque: l’avvocato è infatti impegnato attivamente nella politica cittadina. Impegnato da destra. Estrema destra: Forza Nuova, per la precisione. Emanuele Solari è uno degli esponenti di spicco del movimento neofascista a Piacenza, tanto da essere stato più volte candidato alle elezioni nelle liste decise dal grande capo del partito, l’ex terrorista nero Roberto Fiore. Nel 2017 Solari avrebbe dovuto essere addirittura ... Leggi su tpi

NicolaPorro : #Carabinieri arrestati a #Piacenza. E subito #ilariacucchi si tuffa sullo scandalo: ma a che titolo? Solo perché pu… - robertosaviano : Nelle telefonate intercettate i carabinieri indagati di Piacenza citano Gomorra. 'Hai presente Gomorra? Tu devi ved… - mante : A Piacenza mi pare che il punto centrale sia il fallimento della catena di comando. Non è un problema solo dei Cara… - mariandres2014 : RT @MastriTina: #Fontana aveva 5,2 milioni di euro alle Bahamas. Anche lui come i carabinieri di Piacenza, aveva vinto al Superenalotto? #… - NapoliToday : #Cronaca Carabinieri gangster a Piacenza, arrestata anche la compagna di Montella -