Carabinieri arrestati, il comandante: “facciamogli un c*** così!” (Di domenica 26 luglio 2020) Il maggiore Bezzeccheri chiedeva all’appuntato Montella di aumentare il numero degli arresti: “dobbiamo fargliela vedere a quelli là”. “Facciamogli un culo così a quelli”. Per ‘quelli’, il comandante della caserma Levante di Piacenza, intendeva i colleghi Carabinieri di due paesi vicini, Rivergaro e Bobbio. E allora il maggiore Bezzeccheri chiedeva – a Montella in primis – di effettuare più arresti. Non importa a chi, verrebbe da dire, alla luce di tutti i dettagli che circondano la vicenda dei Carabinieri arrestati a Piacenza. “Massimo risultato col minimo sforzo” – chiedeva il comandante ai suoi uomini. E questo perchè? “A Rivergaro e a Bobbio gli devo fare un culo così, ... Leggi su chenews

