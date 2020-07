Carabinieri arrestati a Piacenza, Montella ammette: “Mi dispiace, ma non ho fatto tutto io. Dalla droga ho guadagnato solo 5mila euro” (Di domenica 26 luglio 2020) “Sono molto dispiaciuto per quello che ho fatto”. Una frase, pronunciata dall’appuntato Peppe Montella di fronte al gip nel corso dell’interrogatorio di garanzia, che suona a tutti gli effetti come una confessione. O comunque come una prima ammissione dei fatti accaduti nella caserma Levante di Piacenza. Come riporta il Corriere della Sera, il carabiniere considerato dai pm al vertice di quel “sistema criminale” fatto di falsi arresti, spaccio di droga e tortura, ha risposto a tutte le domande del giudice. E tra pianti e stanchezza ha confermato molte delle ricostruzioni trapelate finora, compreso il ruolo dei suoi colleghi. “Non ho fatto tutto io”, ha spiegato nel corso dell’interrogatorio. Alcuni fatti, invece, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano

