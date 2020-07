Candidato con Forza Nuova Emanuele Solari, avvocato di Montella sul caso Carabinieri di Piacenza (Di domenica 26 luglio 2020) Stanno circolando in rete alcune immagini di Emanuele Solari, l’avvocato di Montella a proposito del “caso Carabinieri di Piacenza”. In particolare, si mette in discussione l’autenticità di uno scatto che vedrebbe il legale insieme ad alcuni esponenti di Forza Nuova, partito con il quale lo stesso avvocato si sarebbe Candidato per diventare sindaco della città. Insomma, c’è chi si indigna per le scelte politiche del soggetto in questione, ma anche chi ritiene che lo scatto non sia autentico. E così abbiamo provato ad ottenere qualche informazione extra sulla recente storia politica di questa realtà. Emanuele ... Leggi su bufale

stanzaselvaggia : Carabinieri Piacenza, l’avvocato di Montella è stato candidato con Forza Nuova. E il carabiniere metteva like a sue… - Ettore_Rosato : In provincia di Milano con i coordinatori Gianluca Pomo e Lucia Caridi. Bollate con il sindaco Vassallo ed Elia di… - Number815 : RT @stanzaselvaggia: Carabinieri Piacenza, l’avvocato di Montella è stato candidato con Forza Nuova. E il carabiniere metteva like a sue fo… - gianlucalfieri : #CarabinieriPiacenza, l’ #avvocato di #Montella è stato candidato con #ForzaNuova - clikservernet : Candidato con Forza Nuova Emanuele Solari, avvocato di Montella sul caso Carabinieri di Piacenza -