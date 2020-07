Campania, prime multe per le attività commerciali senza mascherina (Di domenica 26 luglio 2020) La nuova ordinanza del presidente De Luca ha subito cominciato a dare i suoi frutti, si rivedono le mascherine, ma fioccano anche le multe da 1000 euro come riporta il Corriere della Sera Tre sanzioni da mille euro l’una in altrettanti negozi di Salerno, visitati dalla Municipale, gestori e dipendenti sorpresi senza mascherine. Pizzicati per gli stessi motivi tre bar e un ristorante a Ischia. Forse l’aumento dei contagi ha cominciato seriamente a spaventare la popolazione L'articolo Campania, prime multe per le attività commerciali senza mascherina ilNapolista. Leggi su ilnapolista

MediasetTgcom24 : Senza mascherina al chiuso, a Salerno le prime 3 maxi-multe da mille euro #salerno - Corriere : In negozio senza mascherine: prime multe da mille euro in Campania. E le altre Regioni? - Tg3web : Sono 275 i nuovi casi positivi al covid-19, 5 i decessi. Prime multe da mille euro in Campania per chi circola senz… - napolista : Campania, prime multe per le attività commerciali senza mascherina La nuova ordinanza del presidente De Luca è sta… - Ettore572 : RT @AzzurraBarbuto: C’è speranza che Speranza si svegli? Prime multe da 1000 euro in Campania a chi non indossa la mascherina Intanto acc… -