Camici e bonifico svizzero | Fontana parlerà davanti al Consiglio regionale | opposizioni pronte alla sfiducia

L'indagine giudiziaria, il clamore mediatico e le opposizioni sul piede di guerra. Dopo essersi difeso con due post su Facebook, il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, è pronto a riferire nell'aula del Consiglio regionale sul caso Camici e su quel suo bonifico dalla Svizzera per compensare le spese sostenute dalla ditta del cognato. L'intervento potrebbe esserci già domani, lunedì 27 luglio, nel primo dei tre giorni consecutivi dedicata dall'assemblea alla sessione di bilancio. Le opposizioni, in particolare il Movimento 5 Stelle, chiedono le sue dimissioni e il capogruppo pentastellato, Massimo Rosa, ha annunciato una probabile mozione di sfiducia.

