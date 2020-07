Camici alla Lombardia, Fontana indagato: i dubbi dei pm sull’eredità della madre da 5,3 milioni (in due trust alle Bahamas). M5s: “Pronti a mozione di sfiducia” (Di domenica 26 luglio 2020) Quello che non torna nella vicenda dei Camici forniti alla Lombardia dalla società di Andrea Dini e poi trasformati in “donazione” non è soltanto il presunto “ruolo attivo” che avrebbe avuto il governatore Attilio Fontana, indagato per “frode in pubbliche forniture” dai pm milanesi. Nel corso delle indagini sono spuntati anche 5,3 milioni di euro di fondi gestiti fino al 2015 da due trust alle Bahamas e poi “scudati” grazie alla legge sulla voluntary disclosure. È su quei soldi, inizialmente intestati alla madre di Fontana e poi ereditati dal figlio, che ora si concentrano le ... Leggi su ilfattoquotidiano

