Camerieri senza mascherina, blitz e sanzioni a Ischia (Di domenica 26 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia – Un bar che non rispettava le misure per fronteggiare l’emergenza coronavirus è stato sanzionato la scorsa notte a Ischia. Sono stati i poliziotti a constatare che nell’attività commerciale presente nella centrale piazza Antica Reggia, non molto distante dal porto di Ischia e dalla zona della movida denominata Riva Destra, non tutti i dipendenti indossavano la mascherina. I controlli degli agenti del Commissariato di Ischia, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno riguardato i comuni di Ischia, Forio e Casamicciola Terme. Nel corso dell’attività sono state identificate 481 persone di cui 52 con precedenti di polizia e sono stati controllati 205 ... Leggi su anteprima24

nickkr1969 : @UCrotone visto il caos estivo che ci circonda in barba ad ogni regola, dove camerieri sono senza guanti e mascheri… - rossmillion : I miei amici ormai escono senza neanche portarsi dietro la mascherina, i camerieri se ne sbattono, bar gelaterie o… - Telebari : Camerieri senza mascherine, in due sui monopattini e sosta selvaggia: la notte della Polizia Locale di Bari - #Bari… - beppe71292663 : @Corriere Ma le mance in USA per esempio sono tassate e le cameriere o camerieri senza sono a metà stipendio.....si… - bigi_alessandra : @AUniversale Sono stata in Francia e devo dire che se ne fregano altamente del Covid... Sembrava che nulla fosse su… -

Ultime Notizie dalla rete : Camerieri senza Camerieri senza mascherine, in due sui monopattini e sosta selvaggia: la notte della Polizia Locale di Telebari srl Coronavirus: rispettiamo le regole!

Dopo lo spavento generale e la crisi economica ancora in atto, in molti stanno spazzando via i mesi difficili con le uscite di gruppo e le giornate al mare: come a voler prendere aria a pieni polmoni ...

Perché gli italiani non lasciano la mancia

Caro Aldo, lei ha scritto più volte che quest’estate è l’occasione per gli italiani di riprendersi l’Italia. In effetti di stranieri, al contrario degli altri anni, quasi non ce ne sono. Ma i turisti ...

Dopo lo spavento generale e la crisi economica ancora in atto, in molti stanno spazzando via i mesi difficili con le uscite di gruppo e le giornate al mare: come a voler prendere aria a pieni polmoni ...Caro Aldo, lei ha scritto più volte che quest’estate è l’occasione per gli italiani di riprendersi l’Italia. In effetti di stranieri, al contrario degli altri anni, quasi non ce ne sono. Ma i turisti ...