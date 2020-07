Call of Duty Black Ops Cold War: trapelato il logo ufficiale (Di domenica 26 luglio 2020) In modo del tutto imprevisto è appena apparso in rete il logo di Call of Duty Black Ops: Cold War. Ve lo mostriamo in questa news Vi avevamo accennato, qualche giorno fa, della build alpha interna chiamata The Red Door. Si trattava, con tutta probabilità, della prima versione giocabile del prossimo misterioso e chiacchieratissimo capitolo della serie Call of Duty che dovrebbe essere un reboot di Black Ops. Nonostante gli eventi e le presentazioni videoludiche nel corso di questa singolare estate siano state decisamente numerose, Activision non ha ancora svelato le sue carte. Call of Duty Black Ops: Cold War (questo il potenziale nome del prossimo titolo della ... Leggi su tuttotek

