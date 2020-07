Calhanoglu, piano Milan: rinnovo anticipato o clausola rescissoria (Di domenica 26 luglio 2020) Calhanoglu, indispensabile nel Milan di Pioli, cresciuto in maniera esponenziale ed ora osservato speciale dalla dirigenza per il futuro Calhanoglu, indispensabile nel Milan di Pioli, cresciuto in maniera esponenziale ed ora osservato speciale dalla dirigenza per il futuro. Il Milan lo vuole con se almeno per la prossima stagione, poi si deciderà. rinnovo anticipato- Secondo SkySport l’agente di Calhanoglu e i dirigenti del Milan si sarebbero incontrati nei giorni scorsi per parlare di un possibile rinnovo anticipato. In alternativa una clausola rescissoria. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Calhanoglu piano Gazzetta - Calhanoglu insostituibile: colpi di genio, gol e assist, il turco è al centro del Milan Milan News Il Diavolo ha il fisico, neppure l'euro. Dea può fermare la sua corsa

È vero: non è più il Milan dell'andata. E infatti resiste all'Atalanta che domina nel gioco senza riuscire a mettere sotto il rivale come accadde a Bergamo nel mese di dicembre. La differenza è docume ...

Serie A: Zapata risponde a Calhanoglu, fra Milan e Atalanta finisce 1-1

Se Milan Atalanta fosse stata giocata a porte aperte sarebbe stato un match ad alta tensione. Gasperini lancia in campo una squadra spregiudicata e dopo 5 minuti De Roon sfiora il vantaggio e dopo 10 ...

