Calciomercato Palermo, obiettivo Corazza: la Reggina apre, ma c’è la concorrenza. Gli altri nomi in lizza… (Di domenica 26 luglio 2020) "La Reggina apre per Corazza".Titola così l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori in casa Palermo. Il club di viale del Fante, si sa, da tempo avrebbe messo nel mirino Simone Corazza, attaccante classe 1991 di proprietà della Reggina. Dopo aver ufficializzato gli acquisti di Jeremy Menez e Kyle Lafferty, "gli amaranto sono costretti a sfoltire il reparto offensivo, soprattutto perché in organico ci sono otto 'over' in più rispetto a quelli previsti dal regolamento della Serie B", si legge.Ragion per cui, il direttore sportivo della Reggina, Massimo Taibi, avrebbe avviato i primi contatti con il Palermo ma non solo. Sì, perché sulle tracce di Corazza vi sarebbero ... Leggi su mediagol

sono io ad avere l’onore di seguire la crescita del Palermo Calcio A5. Se ne è parlato anche su altri media ORE 17.50 – Approvato l’emendamento n°8 (riferito all’articolo 21): cassato un passaggio che ...

La rinascita, il Palermo Calcio A5 e i progetti. Parla Mirri

Abbiamo seguito i lavori del consiglio comunale, in preda a continui conati di vomito, e alla fine siamo arrivati ad una conclusione. Ecco perchè…. A settembre si torna allo stadio, parola di Ministro ...

