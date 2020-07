Calciomercato Milan: Emerson Royal, non oltre i 20 milioni (Di domenica 26 luglio 2020) Calciomercato Milan, rossoneri in cerca di un terzino destro, la trattativa per Emerson Royal trova un ostacolo importante Calciomercato Milan, rossoneri in cerca di un terzino destro, la trattativa per Emerson Royal trova un ostacolo importante. NON oltre I 20 milioni- Come riporta Tuttosport, il Milan è alla ricerca di un terzino destro. La richiesta del Barcellona per Emerson Royal è di 30 milioni di euro, mentre i rossoneri non vorrebbero andare oltre i 20. Così il quotidiano sulle intenzioni dei rispettivi club. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Calciomercato Milan, rossoneri in cerca di un terzino destro, la trattativa per Emerson Royal trova un ostacolo importante. NON OLTRE I 20 MILIONI-Come riporta Tuttosport, il Milan è alla ricerca di u ...

Milan-Atalanta, Pioli: "Oggi prova di maturita', ora continuita' per prossima stagione"

