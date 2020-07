Calciomercato Juve: i due nomi per il dopo Higuain (Di domenica 26 luglio 2020) La Juventus è alla ricerca di calciatori che possano migliorare la rosa: ecco la situazione dell’attacco in caso di partenza di Higuain La Juventus è sempre alla ricerca di calciatori che possano migliorare la sua situazione attuale. Nella stagione che sta per volgere al termine si è sentita la mancanza di una punta centrale, con la situazione particolare di Higuain. Come appreso dalla redazione di Juventusnews24, la Juventus ricorrerebbe all’acquisto di una punta solo in caso di cessione (probabile ma non definita) di Higuain. I nomi in lizza sono due: Arek Milik, favorito, e Raul Jimenez del Wolverhampton. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

tuttosport : #Dybala - #Juve verso il rinnovo: ecco le cifre ?? - tuttosport : #Zapata, l'#Atalanta stoppa la #Juve: vale 80 milioni - mattiabaggio27 : RT @cmdotcom: #Juve-#Khedira, si tratta di nuovo la risoluzione del contratto - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Juve-#Khedira, si tratta di nuovo la risoluzione del contratto - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Sampdoria, #Ferrero attacca: 'Non siamo la vittima sacrificale di nessuno, a Torino per battere la #Juve' #JuventusSampdoria… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juve Juve-Khedira, si tratta di nuovo la risoluzione del contratto Calciomercato.com SERIE A – Risultati 36ª giornata, classifica e prossimo turno

mercoledì 29/07 h 19.30: Verona-Spal (D), Lazio-Brescia (S), Sampdoria-Milan (S), Sassuolo-Genoa (S), Udinese-Lecce (S); h 21.45: Cagliari-Juventus (D), Fiorentina-Bologna (S), Torino-Roma (S).

SERIE A – Al via una lunghissima due giorni per il Lecce: programma e arbitri del 36° turno

Col pareggio per 1-1 di ieri sera tra Milan e Atalanta, ha già preso il via il 36esimo turno di Serie A, probabilmente quello che chiuderà i conti del discorso Scudetto e, si spera, non quelli salvezz ...

mercoledì 29/07 h 19.30: Verona-Spal (D), Lazio-Brescia (S), Sampdoria-Milan (S), Sassuolo-Genoa (S), Udinese-Lecce (S); h 21.45: Cagliari-Juventus (D), Fiorentina-Bologna (S), Torino-Roma (S).Col pareggio per 1-1 di ieri sera tra Milan e Atalanta, ha già preso il via il 36esimo turno di Serie A, probabilmente quello che chiuderà i conti del discorso Scudetto e, si spera, non quelli salvezz ...