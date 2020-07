Calcio: Roma; frattura nasale per Pellegrini, domani operato (Di domenica 26 luglio 2020) ANSA, - Roma, 26 LUG - Brutte notizie in casa Roma dopo il successo per 2-1 sulla Fiorentina. Lorenzo Pellegrini, costretto ad uscire nel secondo tempo dopo uno scontro di gioco col difensore viola ... Leggi su corrieredellosport

