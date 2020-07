Calcio: Lazio vince e agguanta l'Atalanta, pari Roma e Toro salvo (Di domenica 26 luglio 2020) Roma (ITALPRESS) – Lazio al terzo posto in classifica a due giornate dalla fine, Roma rafforza la quinta posizione utile per l'Europa League, festeggiano la salvezza Udinese e Torino. I biancocelesti di Inzaghi vincono in casa del Verona e rimangono in lotta per la vetta della classifica arrivando a quota 75 punti come l'Atalanta, terza. Decisivi i calci piazzati in avvio: vantaggio scaligero e pari biancoceleste su rigori trasformati da Amrabat e Immobile, poi l'1-2 è firmato Milinkovic Savic con una punizione. Poi, nella ripresa le reti di Correa e la doppietta di Immobile (a quota 34 gol) hanno chiuso il match. Vittora di rigore all'Olimpico per la Roma contro la Fiorentina e quinto posto conservato per i capitolini, che devoo difendersi dall'assalto del Milan. ... Leggi su iltempo

