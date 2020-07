Calcio Estero Sky Sport, Premier League | Palinsesto e Telecronisti 38a Giornata (Di domenica 26 luglio 2020) Calcio Estero Premier League domenica 26 luglio 2020, ore 17 Per l’Europa e per non retrocedere: in Inghilterra tutto in 90 minuti Live su Sky Sport Uno, con “Diretta Gol”, tutte le 10 partite della 38esima e ultima Giornata del campionato inglese, anche in streaming su NOW TV Diretta integrale di LEICESTER - MANCHESTER UNITED (anche in 4K HDR con Sky Q Satellite) e differita integrale di CHELSEA - WOLVERHAMPTON Entrambi i match con lo “SKY VIRTUAL... Leggi su digital-news

