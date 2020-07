Cagliari-Udinese: Okaka gran gol, mezza rovesciata e Cragno beffato (VIDEO) (Di domenica 26 luglio 2020) Passano tre minuti sul cronometro e l’Udinese passa avanti alla Sardegna Arena. Dopo un ottimo avvio di gara da parte dei friulani, un cross dalla sinistra di Stryger Larsen giunge in area di rigore con Okaka che lo difende egregiamente dall’attacco di Ceppitelli e con una mezza rovesciata da bomber vero beffa Cragno. Leggi su sportface

CarolRadull : Today's Serie A Fixtures Bologna vs. Lecce 6.15pm AS Roma vs. Fiorentina 8.30pm Cagliari vs. Udinese 8.30pm Spa… - SuperSportBlitz : #SerieA - Goal Alert: Cagliari 0-1* Udinese *(Okaka 3') #SSFootball - patiparn1981 : Live Serie A - Udinese_1896 : #CagliariUdinese 0-1 11' - Prova a reagire il Cagliari con due corner consecutivi ma l'Udinese regge bene: gestisc… - JewelSoro : RT @Actuf0ot_: BUTTTTT DE Stefano Okaka Cagliari 0-1 Udinese -