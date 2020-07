Cagliari-Udinese oggi in tv: orario, canale e come vederla in diretta streaming (Di domenica 26 luglio 2020) Cagliari e Udinese scendono in campo in occasione della 36° giornata di Serie A 2019/2020. Le due compagini hanno raggiunto la salvezza, più rammarico per i sardi che dopo un inizio importante sono andati a perdersi per strada. I friulani invece hanno mantenuto la massima serie nel post pandemia e hanno giocato una serie di ottime gare, l’ultima quella vinta contro la Juventus. Domenica 26 luglio alle ore 19.30, l’inizio del confronto che potrete seguire in diretta tv e streaming sulla piattaforma di DAZN. Leggi su sportface

