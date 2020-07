Cagliari-Udinese, le formazioni ufficiali (Di domenica 26 luglio 2020) Sono state rese note le formazioni di Cagliari e Udinese, gara in programma alle ore 19:30. Queste le scelte dei due allenatori: Cagliari (3-4-1-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Klavan; Nandez, Ionita, Ladinetti, Lykogiannis; Ragatzu, Simeone; Joao Pedro. All. Zenga Udinese (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Stryger-Larsen, De Paul, Walace, Sema, Zeegelaar; Lasagna, Okaka. All. Gotti Foto: profilo twitter Okaka L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

