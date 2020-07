Cagliari-Udinese, Gotti: “Felici per la salvezza, ma meritavamo un’altra classifica. Mia riconferma? Rispondo così” (Di domenica 26 luglio 2020) L'Udinese trionfa a Cagliari.La decide Okaka dopo appena due minuti di gioco, la sfida tra Udinese e Cagliari andata in scena questa sera alla "Sardegna Arena". Doppia gioia per i friulani che, grazie alla vittoria di questa sera, archiviano inoltre la questione salvezza. Un traguardo su cui anche il tecnico bianconero, Luca Gotti, si è soffermato in conferenza stampa."Quello immediato è quello di godersi questo momento, ce lo siamo sudati ed è giusto goderselo. Cercheremo di onorare al meglio il finale, prendendoci il possibile dal campo. Abbiamo provato a essere propositivi, senza essere condizionati dagli altri campi. Nel primo tempo ci è riuscito di più, nella ripresa avevamo qualche strumento in meno ma bene così. Il momento è bello ... Leggi su mediagol

CarolRadull : Today's Serie A Fixtures Bologna vs. Lecce 6.15pm AS Roma vs. Fiorentina 8.30pm Cagliari vs. Udinese 8.30pm Spa… - Dalla_SerieA : Serie A, Cagliari-Udinese, le pagelle: De Paul 7,5, Simeone 5 - - MundoNapoli : L’Udinese vince a Cagliari e festeggia la salvezza - Dalla_SerieA : Serie A, Cagliari-Udinese 0-1: decide Okaka - - FreitasRomain : RT @CR7_inside: .@Cristiano a marqué 22 buts et fait 5 assists en 17 matchs à domicile cette saison. ?? Napoli ????Verona ?? Spal ?? Bologn… -