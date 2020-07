Burnley-Brighton (domenica, ore 17:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di domenica 26 luglio 2020) Ci si aspettava di più dal Brighton che comunque è riuscito a salvarsi. I Seagulls arrivano a questo atto finale con una sola vittoria nelle ultime sette uscite mentre i Clarets, nello stesso periodo, ne hanno vinte quattro senza perdere mai. Speriamo che prima o poi qualcuno chiami il mitico Sean Dyche su una panchina … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

