Bruttina, ma vincente. Scudetto alla Juventus: 36° titolo, 9 di fila, primo per Sarri (Di domenica 26 luglio 2020) Ancora Juventus, sempre Juventus. I bianconeri vincono lo Scudetto per il nono campionato consecutivo, con due giornate di anticipo. Chiude la pratica con un 2-0 all’Allianz Stadium contro la Sampdoria: le reti di Cristiano Ronaldo, con un piatto destro frutto di uno schema su punizione con Miralem Pjanic, e di Federico Bernardeschi, abile a raccogliere la respinta del portiere e ribadire in rete. La nona sinfonia per la Signora più brutta del decennio. La prima per Maurizio Sarri, che può gioire per il suo primo Scudetto, non per il gioco che è riuscito a dare alla sua squadra. Spesso le vittorie sono state più frutto della superiorità evidente della rosa rispetto alle altre pretendenti e delle prodezze dei singoli (31 gol ... Leggi su huffingtonpost

