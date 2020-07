Brescia, paziente Covid rivede la moglie dopo tre mesi di terapia intensiva e si riprende (Di domenica 26 luglio 2020) paziente Covid vede la moglie ed esce da tre mesi di terapia intensiva Un uomo affetto da Coronavirus, in terapia intensiva da tre mesi agli Spedali Civili di Brescia, ha iniziato a manifestare sintomi di ripresa dopo aver rincontrato la moglie. La decisione di far ritrovare i due coniugi è stata presa dai medici dell’Unità operativa Anestesia e Rianimazione, dove il paziente si trovava ormai da 95 giorni. I dottori hanno pensato che il contatto con la compagna avrebbe potuto giovare al paziente. E in effetti, dopo che la donna è entrata nel reparto con la mascherina, i guanti, la tuta, gli occhiali e ha ... Leggi su tpi

