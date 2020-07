Bonus baby sitter e bollette, reddito di emergenza: i benefici in scadenza il 31 luglio (Di domenica 26 luglio 2020) Per richiedere il reddito di emergenza, il Bonus baby sitter e il Bonus bollette c' tempo fino al prossimo 31 luglio. Ecco chi pu ancora fare domanda e come possono essere richieste: reddito DI ... Leggi su gazzettadelsud

Per richiedere il Reddito di emergenza, il bonus baby sitter e il bonus bollette c'è tempo fino al prossimo 31 luglio. Ecco chi può ancora fare domanda e come possono essere richieste: E' stato introd ...

Decreto agosto: tra Cig, bonus e detrazioni

Manovra agosto, dove finiscono i 25 miliardi di indebitamento per affrontare la situazione economica post – coronavirus. Ci saranno nuovi aiuti alle famiglie? Vediamo quali sono le idee del governo.

Manovra agosto, dove finiscono i 25 miliardi di indebitamento per affrontare la situazione economica post – coronavirus. Ci saranno nuovi aiuti alle famiglie? Vediamo quali sono le idee del governo.