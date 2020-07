Bonus 600€, proroga per lavoratori del turismo e dello spettacolo (Di domenica 26 luglio 2020) Bonus 600€, pronta una nuova proroga in vista di agosto. Come riferito dal ministro del lavoro, la cifra sarà riproposta agli operatori di alcuni settori ancora in difficoltà come quelli del turismo e dello spettacolo. Crisi coronavirus, si va verso la riconferma del Bonus da 600 euro per alcuni lavoratori. Questo riguarderebbe in particolare gli … L'articolo Bonus 600€, proroga per lavoratori del turismo e dello spettacolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

