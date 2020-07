Bologna Lecce, Palacio ha segnato il gol più veloce di questa Serie A (Di domenica 26 luglio 2020) Contro il Lecce Rodrigo Palacio ha realizzato il gol più veloce di questa Serie A: rete segnato dopo appena un minuto Rodrigo Palacio ha realizzato contro il Lecce il gol più veloce della Serie A 2019/2020. Dopo appena un minuto e due secondi l’attaccante argentino ha bucato Gabriel sfruttando alla perfezione un delizioso assist di tacco di Barrow. Con solo due giornate al termine è difficile pensare che questo piccolo record dell’ex Inter possa essere battuto. Una bella soddisfazione per Palacio che in maglia rossoblù sta vivendo una seconda giovinezza. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

