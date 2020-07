Bologna-Lecce, le probabili formazioni del match (Di domenica 26 luglio 2020) Allo Stadio “Dall’Ara” il Bologna ospita il Lecce in un match valido per la 36a giornata di Serie A, salentini alla disperata ricerca di punti salvezza Allo Stadio “Dall’Ara”il Bologna ospita il Lecce in un match valido per la 36a giornata di Serie A. La sconfitta del Genoa contro l’Inter ha ridato speranze ai salentini che per mantenere viva la fiamma della salvezza devono obbligatoriamente centrare i 3 punti per portarsi ad una sola lunghezza dal Grifone, attualmente all’ultimo posto valido per la permanenza in Serie A. La partita sarà visibile sui canali DAZN a partire dalle ore 17.15. Le probabili formazioni di ... Leggi su zon

PugliaStream : Genoa ko, il Lecce a Bologna si gioca una fetta di salvezza. Giallorossi in campo alle ore 17.15. Il monito di Live… - Eldias7 : Più Stadio - Bologna-Lecce, le previsioni dei tifosi rossoblù - - HMElhalmoushy : @aylaf93 Vlahovic, Nainggolan, Lecce's, l'occasioni contro Roma al'andata, Bologna, Sassuolo, Verona, ehhhhhhhhh - rogerstimson7 : RT @CarolRadull: Today's Serie A Fixtures Bologna vs. Lecce 6.15pm AS Roma vs. Fiorentina 8.30pm Cagliari vs. Udinese 8.30pm Spal vs. T… - infoitsport : Bologna Lecce, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv -