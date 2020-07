Bologna Lecce 2-0 LIVE: primo pericolo giallorosso, Falco sfiora il gol (Di domenica 26 luglio 2020) Allo Stadio Dall’Ara, la 36ª giornata di Serie A 2019/20 tra Bologna e Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Dall’Ara”, Bologna e Lecce si affrontano nel match valido per la 36ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Bologna Lecce 2-0 MOVIOLA 26′ Occasione Barrow – Altro tentativo del Bologna. Skov Olsen si accentra e scarica orizzontalmente per Barrow, che calcia ancora di prima: pallone fuori di poco. 24′ Occasione Falco – Gran tiro a giro di Pippo Falco, palla che sfiora l’incrocio. primo pericolo dei giallorossi alla porta di ... Leggi su calcionews24

